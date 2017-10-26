GROUNDBREAKING TAKES PLACE FOR GILCHRIST LEARNING CENTER

A CEREMONIAL GROUNDBREAKING WAS HELD NEXT TO THE SIOUX CITY ART CENTER THURSDAY.
DIGNITARIES BRAVED STRONG WINDS TO TURN A SHOVEL FOR THE CONSTRUCTION OF THE GILCHRIST LEARNING CENTER.
ART CENTER DIRECTOR AL HARRIS-FERNANDEZ SAYS THE GOAL IS TO COMPLETE THE STRUCTURE BY JULY OF 2018:
OC………FREEZES SET IN. :10
THE GILCHRIST LEARNING CENTER WILL ALLOW EXPANSION OF ART CENTER CLASSES AND ENHANCE THE COLLABORATION WITH SIOUX CITY SCHOOLS:
OC………ON THAT. ;16
HARRIS-FERNANDEZ SAYS THE PROJECT CAME IN UNDER BUDGET:
OC…..THREE POINT THREE MILLION. ;15
HARRIS-FERNANDEZ SAYS OTHER IMPROVEMENTS ARE NOW PLANNED FOR THE MAIN ART CENTER BUILDING:
OC……..FOR OUR LIBRARY. :17
THE GILCHRIST FOUNDATION PROVIDED A MILLION DOLLAR NAMING GIFT TO THE PROJECT AND HAS SUPPORTED ART CENTER PROJECTS FOR MORE THAN A DECADE.