SIOUX CITY POLICE WERE CALLED TO MERCY MEDICAL CENTER THIS MORNING FOR AN INDIVIDUAL SUFFERING FROM A GUNSHOT WOUND.
AUTHORITIES ARRIVED AT THE HOSPITAL AT 2:26 A.M. AND SPOKE TO THE VICTIM, SUFFERING NON LIFE-THREATENING INJURIES.
THE INDIVIDUAL SAID THEY WERE THE VICTIM OF A DRIVE-BY SHOOTING WHILE DRIVING ALONG HAMILTON BOULEVARD.
THE INCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.
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DRIVE-BY SHOOTING ALONG HAMILTON BOULEVARD
SIOUX CITY POLICE WERE CALLED TO MERCY MEDICAL CENTER THIS MORNING FOR AN INDIVIDUAL SUFFERING FROM A GUNSHOT WOUND.