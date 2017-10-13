CASTLE PUB TO HOST WOUNDED WARRIORS BENEFIT

SIOUX CITY’S CASTLE PUB WILL HOST A SPECIAL EVENT SATURDAY NIGHT TO BENEFIT WOUNDED WARRIORS.
PUB MANAGER DOMINGO TORRES SAYS THERE WILL BE FOOD, FUN AND MUSIC TO SUPPORT WOUNDED MILITARY VETERANS:
OC……..TEN BONES. :24
PROCEEDS WILL BE DONATED TO WOUNDED WARRIORS.
TORRES SAYS SPONSORS WILL ALSO AWARD A CASH PRIZE TO THE BEST RIB COOKING TEAM AS VOTED BY THOSE ATTENDING.
OC…..ABLE TO JUDGE. :09
THERE WILL ALSO BE LIVE MUSIC PROVIDED BY TWO AREA BANDS:
OC……ALSO BE PLAYING. :10
BEER TASTING AND A STEIN HOISTING CONTEST WILL ALSO TAKE PLACE.
THERE’S NO COVER CHARGE FOR THE EVENT AT THE CASTLE PUB AT 4400 SINGING HILLS BOULEVARD.