FORMER WESTFIELD, IOWA CLERK CHARGED IN THEFT OF CITY FUNDS

THE FORMER CITY CLERK OF WESTFIELD, IOWA HAS BEEN ARRESTED FOR ALLEGEDLY STEALING FUNDS INTENDED FOR A CITY PARK PROJECT.
ANGELA LYNN SORENSEN IS CHARGED WITH SECOND DEGREE THEFT.
PLYMOUTH COUNTY COURT DOCUMENTS ALLEGE THAT SORENSEN STOLE $8,972-DOLLARS FROM FUNDS INTENDED FOR WESTFIELD’S CITY PARK AND T-BALL COMPLEX.
SORENSEN LEFT HER POSITION AS CITY CLERK SEVERAL WEEKS AGO.
SHE WAS ARRESTED IN LE MARS WEDNESDAY AND WAS BOOKED INTO THE PLYMOUTH COUNTY JAIL ON $5000 BOND.
SORENSEN WAS RELEASED ON HER OWN SIGNATURE.