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THREE INCUMBENTS TOP CITY COUNCIL PRIMARY

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Woody Gottburg
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THE THREE INCUMBENTS SEEKING ELECTION TO THE CITY COUNCIL OF SIOUX CITY WERE THE TOP VOTE GETTERS IN TUESDAY’S COUNCIL PRIMARY.

DAN MOORE, WHO IS SEEKING A SECOND TERM, UNOFFICIALLY TOPPED THE FIELD OF NINE CANDIDATES WITH 2198 VOTES:

OC…….NOVEMBER 7TH. :19

COUNCILMAN ALEX WATTERS, WHO IS SEEKING HIS FIRST FULL TERM AFTER BEING APPOINTED TO FINISH KEITH RADIG’S LAST YEAR WAS SECOND WITH 1968 VOTES:

OC…….TO BEING PART OF THAT. :20

PETE GROETKEN, WHO IS ALSO SEEKING A SECOND TERM ON THE COUNCIL, FINISHED THIRD WITH 1871 VOTES:

OC…………..MY WHOLE LIFE. ;18

NONE OF THE SIX CHALLENGERS MUSTERED LARGE SUPPORT IN THE LOW TURN-OUT PRIMARY WHERE ONLY 3391 VOTERS CAST BALLOTS.

DENNIS QUINN EDGED DOUG WAPLES FOR 4TH PLACE 608-603.

WAPLES WAS SATISFIED TO MAKE THE NOVEMBER GENERAL ELECTION AS PART OF THE TOP SIX:

OC………PROBABLY SAFE. :18

ALSO MAKING THE RUNOFF ELECTION WAS JAKE JUNGERS WITH 531 VOTES.

JOHN OLSON, NICK DAVIDSON AND BRETT WATCHORN FAILED TO MAKE THE CUT FOR THE MUNICIPAL ELECTION.

 

 

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