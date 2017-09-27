FLIGHT 232 EMERGENCY DISPATCHER RETIRES FROM 9-1-1 CENTER

A SIOUX CITY WOMAN WHO HAS HELPED SEND AID TO THOUSANDS OF PEOPLE DURING HER CAREER IS RETIRING THIS WEEK.
LOUISE KELLEHER WILL WRAP UP OVER 31 YEARS AS A 9-1-1 CALL EMERGENCY DISPATCHER ON THURSDAY, A CAREER THAT SHE STARTED BY ANSWERING A NEWSPAPER AD:
OC………..GO WITH IT. ;15
KELLEHER SAYS EVERY CALL SHE ANSWERS IS UNIQUE, ESPECIALLY INVOLVING CHILDREN.
SOME CALLS SHE HAS DISPATCHED ARE MEMORABLE, INCLUDING ONE DAY IN JULY OF 1989:
OC………AMBULANCES THAT DAY. :13
THE TECHNOLOGY TO DISPATCH EMERGENCY CREWS HAS CHANGED A LOT OVER THOSE 30 PLUS YEARS:
OC……..DISPATCHED THAT WAY. ;15
WHILE KELLEHER’S CALM VOICE HAS HELPED MANY PEOPLE IN NEED OVER THE YEARS, SHE SAYS THE JOB DOES HAVE SOME STRESS AND IT ISN’T FOR EVERYONE:
OC………KIND OF JOB. :15
KELLEHER’S SON IS A LIEUTENANT WITH SIOUX CITY FIRE RESCUE AND HAS BEEN DISPATCHED ON CALLS BY HER OVER THE YEARS.
A RECEPTION FOR KELLEHER WILL BE HELD THURSDAY AT POLICE AND FIRE HEADQUARTERS.