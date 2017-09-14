Home Local News RIVERSSANCE TO CELEBRATE YEAR OF THE PIRATE

RIVERSSANCE TO CELEBRATE YEAR OF THE PIRATE

By
Woody Gottburg
-
2
0
SHARE

AUTUMN IS COMING SOON AND WITH IT COMES THE ANNUAL RIVERSSANCE FESTIVAL AT SIOUX CITY’S RIVERSIDE PARK.

SPOKESMAN PHYL CLAEYS SAYS THE MEDIEVAL STYLE EVENT FEATURES A WIDE RANGE OF ENTERTAINMENT:

OC…………RENAISSANCE FESTIVITIES. :15

THIS YEAR’S THEME IS THE YEAR OF THE PIRATES.

ALONG WITH THE BUCCANEERS, CLAEYS SAYS A SPECIAL MUSICAL ACT WILL BE PERFORMING FROM A FAR OFF LAND:

OC……….USED BACK THEN. ;14

RETURNING THIS YEAR ARE JOUSTS OF KNIGHTS IN ARMOUR, A BIRDS OF PREY EXHIBITION, FIRE DANCERS AND BAWDY ENTERTAINMENT WITH THE KING’S SMOKER:

OC……….NEVER SEEN BEFORE. ;19

RIVERSSANCE TAKES PLACE SATURDAY, SEPTEMBER 30TH AND SUNDAY OCTOBER 1ST.

ADVANCE DISCOUNT TICKETS MAY NOW BE PURCHASED AT SIOUXLAND HY-VEE FOOD STORES.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR