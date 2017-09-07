BOYS AND GIRLS HOME ANNOUNCES INDIAN HILLS PROJECT

SIOUX CITY’S BOYS AND GIRLS HOME AND FAMILY SERVICES HAS ANNOUNCED A SIX MILLION DOLLAR CAMPAIGN TO MOVE THE FACILITY TO THE CITY’S NORTHSIDE.
ART SILVA, PRESIDENT AND C-E-O OF THE AGENCY, SAYS THE BOYS AND GIRLS HOME WILL TAKE OVER AND RENOVATE THE INDIAN HILLS SHOPPING CENTER IN A THREE PHASE PROJECT:
OC………HERE IN RESIDENCY. :23
OVER THREE MILLION DOLLARS TOWARDS THE GOAL HAS BEEN RAISED.
STEVE STOUFFER, PRESIDENT OF TYSON FRESH MEATS, PRESENTED CAMPAIGN CHAIR SKIP PERLEY WITH A $350-THOUSAND DOLLAR CHECK.
STOUFFER SERVES ON THE BOYS AND GIRLS HOME BOARD AND SAYS IT’S IMPORTANT FOR TYSON TO GIVE BACK TO THE COMMUNITY:
OC…………PART OF THAT. :18
ANOTHER PART OF THE ANNOUNCEMENT WAS THE NAMING OF THE PROJECT AS THE GINNY PETERSON BEHAVIORAL HEALTH CAMPUS.
PETERSON HAS SUPPORTED THE AGENCY’S CHILDREN FOR 50 YEARS:
OC………..TO BOYS AND GIRLS HOME. :19
SILVA PLANS MANY MORE IMPROVEMENTS TO THE PROPERTY FOR THE NEW BOYS AND GIRLS HOME CAMPUS:
OC…………IRRIGATE AND SECURE. :20
AROUND 30 CHILDREN A MONTH ARE SERVED BY THE BOYS AND GIRLS HOME.
SILVA HOPES TO HAVE THE PROJECT COMPLETED BY 2021.
BOYS AND GIRLS HOME HAS ALSO OPENED A THRIFT STORE CALLED “STUFF” AT THE SHOPPING CENTER ON INDIAN HILLS DRIVE, AND HELD A RIBBON CUTTING FOR IT THURSDAY.