Home Local News SCHOOL DISTRICT PURCHASES PROPERTY FOR HUNT SCHOOL REBUILD

SCHOOL DISTRICT PURCHASES PROPERTY FOR HUNT SCHOOL REBUILD

By
Woody Gottburg
-
2
0
SHARE

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD MET IN SPECIAL SESSION THURSDAY MORNING TO VOTE ON ACQUIRING PROPERTY NEEDED FOR THE HUNT SCHOOL REPLACEMENT PROJECT.

THE BOARD UNANIMOUSLY APPROVED THE PURCHASE OF A RED TAGGED HOME AT 1916 NEBRASKA STREET FOR $140-THOUSAND DOLLARS.

SCHOOL DISTRICT OPERATIONS AND MAINTENANCE DIRECTOR BRIAN FAHRENDHOLZ SAYS IT’S THE SECOND OF SEVERAL PROPERTIES NEEDED TO CLEAR FOR THE PROJECT:

OC…….BOARD APPROVED DIRECTIVE. ;17

THE HOUSE IS RED TAGGED BECAUSE IT WAS STRUCK BY LIGHTNING AND CAUGHT FIRE A COUPLE OF WEEKS AGO, FORCING THE OWNERS TO MOVE.

FAHRENDHOLZ SAYS THE HUNT STUDENTS WILL EVENTUALLY MOVE TO A TEMPORARY BUILDING WHILE THE NEW HUNT IS CONSTRUCTED:

OC..OF THE HUNT ELEMENTARY. ;14

THE SCHOOL DISTRICT HOPES TO HAVE THE NEW HUNT SCHOOL BUILT AND OPEN IN THE FALL OF 2022.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR