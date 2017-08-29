SOUTH SIOUX CITY & BPI TO BUILD NEW POWER PLANT

THE CITY COUNCIL OF SOUTH SIOUX CITY HAS APPROVED AN AGREEMENT WITH BEEF PRODUCTS INCORPORATED TO CONSTRUCT A NATURAL GAS PLANT TO GENERATE ELECTRICITY.
CITY ADMINISTRATOR LANCE HEDQUIST SAYS THE PLANT WILL BENEFIT BOTH THE CITY AND BPI:
OC………CITY OF SOUTH SIOUX CITY. :17
THE CITY IS SHARING THE COST OF THE CONSTRUCTION OF THE FIVE MILLION DOLLAR PLANT WITH BPI:
OC………RATES AS WELL. :12
BPI IS ALSO CONSTRUCTING A MULTI-MILLION DOLLAR FREEZER AT THEIR SITE AND THE POWER PLANT WILL HELP PROVIDE ELECTRICITY FOR THAT PROJECT.
OC…….FOR SOUTH SIOUX CITY. ;11
HEDQUIST EXPECTS THE PLANT TO BE COMPLETED AND OPERATING IN ABOUT A YEAR FROM NOW.