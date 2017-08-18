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PUBLIC MUSEUM TO HOST ECLIPSE WATCHING EVENT

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Woody Gottburg
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SEVERAL LOCATIONS WILL BE HOSTING SOLAR ECLIPSE WATCHING EVENTS ON MONDAY, INCLUDING THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM.

DIRECTOR STEVE HANSEN SAYS YOU CAN WATCH THE ECLIPSE ON THE MUSEUM PLAZA:

OC…OR BLANKETS. ;09

THE NATIONAL PARKS SERVICE HAS PROVIDED THE MUSEUM WITH FREE ECLIPSE GLASSES FOR SAFE VIEWING OF THE EVENT:

OC…….WELCOME CENTER. :18

A HUNDRED PAIR OF GLASSES ARE ALSO AVAILABLE AT THAT LOCATION.

THE EVENT AT THE MUSEUM BEGINS AT 11:30AM MONDAY AND THE BUILDING WILL ALSO BE OPEN FOR THOSE WHO WANT TO VIEW THE EXHIBITS INSIDE.

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