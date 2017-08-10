PHONE SCAMS ASKING FOR MONEY TO GET A LOVED ONE OUT OF JAIL ARE SHOWING UP AROUND SIOUXLAND AGAIN.
WOODBURY COUNTY SHERIFF’S OFFICIALS SAY A COUNTY RESIDENT FELL VICTIM TO THE SCAM WEDNESDAY AND LOST A LARGE SUM OF MONEY.
THE SCAMMERS SAY THE RECIPIENT OF THE CALL HAS A WARRANT OUT FOR THEIR ARREST OR A FAMILY MEMBER HAS BEEN INCARCERATED AND NEEDS MONEY IMMEDIATELY.
THE SHERIFF’S OFFICE SAYS NO LAW ENFORCEMENT AGENCY OPERATES IN THAT MANNER.
THEY ENCOURAGE YOU TO VERIFY THE INFORMATION AND CREDIBILITY OF THE CALL BEFORE SENDING OR WIRING MONEY OR GIVING OUT CREDIT CARD INFORMATION AND LOSING THOUSANDS OF DOLLARS.
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LOCAL RESIDENT LOSES MONEY TO PHONE SCAM
PHONE SCAMS ASKING FOR MONEY TO GET A LOVED ONE OUT OF JAIL ARE SHOWING UP AROUND SIOUXLAND AGAIN.