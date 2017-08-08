WARDELL & CLIFFORD BRING STORYBOOK FUN TO MUSEUM

DAN WARDELL HAS BEEN ENTERTAINING CHILDREN FOR 15 YEARS AS HOST OF IOWA PUBLIC TELEVISION’S KIDS CLUBHOUSE.
WARDELL, ALONG WITH CLIFFORD THE BIG RED DOG, BROUGHT SMILES TO AROUND 375 CHILDREN AND PARENTS AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM ON TUESDAY:
OC………BACK TO THEM. :15
WARDELL SAYS CLIFFORD CONTINUES TO BE A BIG HIT AS CHILDREN OF ALL AGES LOVE THE STORYBOOK RED DOG:
OC…….A FULL CYCLE. :19
WARDELL AND CLIFFORD PUT ON A SECOND SHOW AT THE MUSEUM TUESDAY AFTERNOON.
WEDNESDAY HE WILL APPEAR IN THE IOWA STATE FAIR PARADE IN DES MOINES.