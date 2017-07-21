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RESCUE CREWS RESPOND TO NORTHSIDE GAS LEAK

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Josie Cooper
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SIOUX CITY FIRE RESCUE RESPONDED TO A GAS LEAK THURSDAY MORNING NEAR BLESSED SACRAMENT CHURCH ALONG JACKSON STREET.
ROAD CREWS ALONG NEARBY JONES STREET CAUSED THE LEAK AROUND 9 O’CLOCK YESTERDAY MORNING.
A LOW LEVEL OF GAS COULD BE SMELLED IN THE AREA, BUT WAS NOT STRONG ENOUGH TO EVACUATE THE CHURCH OR ITS NEIGHBORS.
MIDAMERICAN OFFICIALS WERE CALLED TO REPAIR THE LEAK.

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Josie Cooper

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