SIOUX CITY FIRE RESCUE RESPONDED TO A GAS LEAK THURSDAY MORNING NEAR BLESSED SACRAMENT CHURCH ALONG JACKSON STREET.
ROAD CREWS ALONG NEARBY JONES STREET CAUSED THE LEAK AROUND 9 O’CLOCK YESTERDAY MORNING.
A LOW LEVEL OF GAS COULD BE SMELLED IN THE AREA, BUT WAS NOT STRONG ENOUGH TO EVACUATE THE CHURCH OR ITS NEIGHBORS.
MIDAMERICAN OFFICIALS WERE CALLED TO REPAIR THE LEAK.
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RESCUE CREWS RESPOND TO NORTHSIDE GAS LEAK
SIOUX CITY FIRE RESCUE RESPONDED TO A GAS LEAK THURSDAY MORNING NEAR BLESSED SACRAMENT CHURCH ALONG JACKSON STREET.