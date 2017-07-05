VEHICULAR HOMICIDE TRIAL CONTINUED TO SEPTEMBER

A NEW TRIAL DATE HAS BEEN SET IN THE CASE OF AN OMAHA MAN CHARGED WITH VEHICULAR HOMICIDE AND FELONY ELUDING IN A FATAL PURSUIT LAST NOVEMBER ON SIOUX CITY’S WESTSIDE.
24 YEAR OLD JERELL WILSON IS NOW SCHEDULED TO GO TO TRIAL ON SEPTEMBER 25TH IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
COURT DOCUMENTS ALLEGE WILSON WAS THE DRIVER IN AN 80 MILES AN HOUR VEHICLE PURSUIT ON HAMILTON BOULEVARD.
THAT VEHICLE CRASHED INTO A RETAINING WALL AT WEST THIRD AND ROSS, WITH A PASSENGER IN THE CRASH, 38 YEAR OLD DJUAN BEVERLY, SUSTAINING FATAL INJURIES.
WILSON TESTED POSITIVE FOR MARIJUANA AND OPIATES AND AUTHORITIES FOUND 29 BAGS OF MARIJUANA IN AND AROUND THE VEHICLE AT THE CRASH SITE.
WILSON REMAINS HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $25-THOUSAND DOLLARS BOND.