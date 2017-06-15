SIOUXLAND Y HOSTS UNITED WAY DAY OF ACTION

AROUND A THOUSAND AREA CHILDREN GATHERED AT THE NORM WAITT SR. YMCA THURSDAY FOR A DAY OF FUN AND GAMES.
UNITED WAY OF SIOUXLAND DIRECTOR HEATHER HENNINGS SAYS 200 VOLUNTEERS ARE HELPING PUT ON THE ANNUAL UNITED WAY DAY OF ACTION:
OC…..THAT…PROGRAM. ;11
HENNINGS SAYS THERE WERE PLENTY OF ACTIVITIES GOING ON BOTH INSIDE AND OUTSIDE THE SIOUXLAND Y:
OC……….WITH KSUX. ;17
THERE WERE ALSO TWO SPECIAL STATIONS WHERE THE CHILDREN “GIVE BACK” TO THE COMMUNITY:
OC…NURSING HOMES. :14
THE KIDS CAME FROM SEVEN UNITED WAY SUPPORTED AGENCIES LIKE THE BOYS AND GIRLS CLUB AND SANFORD CENTER.
THEY WERE SPLIT INTO TWO SESSIONS, FROM 9AM UNTIL 11AM AND 1:00PM UNTIL 3:00 PM.