JUNE IS ALZHEIMER’S AWARENESS MONTH AND THE LOCAL ALZHEIMER’S ASSOCIATION HELD A RIBBON CUTTING RECEPTION TUESDAY TO ANNOUNCE WHAT EVENTS ARE PLANNED.
SPOKESPERSON JILL MADSEN SAYS SIOUXLAND DAIRY QUEENS WILL HELP WITH A FUNDRAISER:
OC…..AS WELL. :19
THE COLOR PURPLE IS USED TO PROMOTE ALZHEIMER’S ACTIVITIES AND AWARENESS AND MADSEN SAYS THERE’S ALSO EVENTS PLANNED AROUND THE SUMMER SOLSTICE:
OC….REACH OUT TO US. ;22
CAREGIVER SUPPORT GROUPS ARE ALSO HELD THROUGH THE AGENCY LOCATED AT 1315 ZENITH DRIVE.
A CONFERENCE ON ALZHEIMER’S DISEASE WILL BE HELD AT WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE LATER THIS MONTH.