LEEDS SPLASH PAD PROVING TO BE A POPULAR NEIGHBORHOOD ATTRACTION

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By Woody Gottburg -
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AROUND SIXTY CHILDREN TOOK ADVANTAGE OF A NEW WATER PARK AREA IN SIOUX CITY TO COOL OFF DURING THE WARM WEATHER THURSDAY AFTERNOON.

THE LEEDS SPLASH PAD WAS OFFICIALLY DEDICATED WITH A RIBBON CUTTING WITH KIDS PLAYING IN THE BACKGROUND.

MAYOR BOB SCOTT WAS AMONG FOUR CITY COUNCIL MEMBERS WHO HELPED WITH THE CEREMONY:


OC………NO CHARGE. ;17

CITY PARKS DIRECTOR MATT SALVATORE SAYS THE NEW SITE OPENED IN TIME FOR THE MEMORIAL DAY WEEKEND:


OC………..FOUR OR FIVE MINUTES. :19

THE SPLASH PAD IS LOCATED AT 3810 41ST STREET AND IS FREE TO THE PUBLIC.

ITS HOURS ARE FROM 10AM UNTIL 8PM SEVEN DAYS A WEEK.

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