LEEDS SPLASH PAD PROVING TO BE A POPULAR NEIGHBORHOOD ATTRACTION

AROUND SIXTY CHILDREN TOOK ADVANTAGE OF A NEW WATER PARK AREA IN SIOUX CITY TO COOL OFF DURING THE WARM WEATHER THURSDAY AFTERNOON.
THE LEEDS SPLASH PAD WAS OFFICIALLY DEDICATED WITH A RIBBON CUTTING WITH KIDS PLAYING IN THE BACKGROUND.
MAYOR BOB SCOTT WAS AMONG FOUR CITY COUNCIL MEMBERS WHO HELPED WITH THE CEREMONY:
OC………NO CHARGE. ;17
CITY PARKS DIRECTOR MATT SALVATORE SAYS THE NEW SITE OPENED IN TIME FOR THE MEMORIAL DAY WEEKEND:
OC………..FOUR OR FIVE MINUTES. :19
THE SPLASH PAD IS LOCATED AT 3810 41ST STREET AND IS FREE TO THE PUBLIC.
ITS HOURS ARE FROM 10AM UNTIL 8PM SEVEN DAYS A WEEK.