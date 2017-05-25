KIVLENIEKS SIGNS WITH NHL’S COLUMBUS BLUE JACKETS

KIVLENIEKS SIGNS WITH NHL’S COLUMBUS BLUE JACKETS

By Woody Gottburg -
2
SHARE

THE MOST VALUABLE PLAYER OF THE UNITED STATES HOCKEY LEAGUE IS GOING PRO.
SIOUX CITY MUSKETEERS GOALTENDER MATISS KIVLENIEKS HAS SIGNED A THREE YEAR ENTRY LEVEL CONTRACT WITH THE NHL’S COLUMBUS BLUE JACKETS.


OC…IT’S HAPPENING. ;11

HE CREDITED HIS TEAMMATES AND HEAD COACH JAY VARADY FOR HIS SUCCESS IN LEADING THE MUSKETEERS TO THE CLARK CUP FINALS:


OC…..PROUD OF IT. :24

KIVLENIEKS HAD PREVIOUSLY COMMITTED TO PLAY COLLEGE HOCKEY AT MINNESOTA-MANKATO UNIVERSITY, BUT INSTEAD WILL REPORT TO THE NATIONAL HOCKEY LEAGUE:


OC……..TAKE IT. ;12

KIVLENIEKS BECOMES THE FIRST MUSKETEER PLAYER SINCE RUSLAN FEDOTENKO TO SIGN AN NHL CONTRACT DIRECTLY AFTER HIS USHL CAREER.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR