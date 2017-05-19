ONE DEAD AFTER TRAIN COLLISION-UPDATE

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By Woody Gottburg -
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THE NAME OF THE SIOUX CITY MAN KILLED IN THE CAR VERSUS TRAIN COLLISION HAS BEEN RELEASED.
SIOUX CITY POLICE SAY 38 YEAR OLD NICHOLAS STABER WAS ALLEGEDLY DRIVING AT A HIGH RATE OF SPEED WHEN HE COLLIDED WITH A TRAIN CAR.
LT. MARK KIRKPATRICK OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS OFFICERS WERE CALLED TO THE ACCIDENT AT 31ST AND HIGHWAY 75 JUST AFTER 9 AM THURSDAY MORNING. KIRKPATRICK SAYS STABER WAS FOUND INSIDE THE CAR. THE OFFICIAL CAUSE OF THE CRASH REMAINS UNDER INVESTIGATION.

PREVIOUS STORY…

ONE PERSON IS DEAD AFTER A CAR VERSUS TRAIN COLLISION ON SIOUX CITY’S NORTHSIDE.

LT. MARK KIRKPATRICK OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS OFFICERS WERE CALLED TO THE ACCIDENT AT 31ST AND HIGHWAY 75 JUST AFTER 9 AM THIS (THURSDAY) MORNING.

KIRKPATRICK SAYS A MALE VICTIM WAS FOUND INSIDE THE CAR, WHICH WAS TRAVELING AT A HIGH RATE OF SPEED WHEN IT STRUCK THE TRAIN:


THE VICTIM WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.

HIS NAME HAS NOT BEEN RELEASED.

THE OFFICIAL CAUSE OF THE CRASH REMAINS UNDER INVESTIGATION.

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