ONE DEAD AFTER TRAIN COLLISION-UPDATE

THE NAME OF THE SIOUX CITY MAN KILLED IN THE CAR VERSUS TRAIN COLLISION HAS BEEN RELEASED.
SIOUX CITY POLICE SAY 38 YEAR OLD NICHOLAS STABER WAS ALLEGEDLY DRIVING AT A HIGH RATE OF SPEED WHEN HE COLLIDED WITH A TRAIN CAR.
LT. MARK KIRKPATRICK OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS OFFICERS WERE CALLED TO THE ACCIDENT AT 31ST AND HIGHWAY 75 JUST AFTER 9 AM THURSDAY MORNING. KIRKPATRICK SAYS STABER WAS FOUND INSIDE THE CAR. THE OFFICIAL CAUSE OF THE CRASH REMAINS UNDER INVESTIGATION.
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ONE PERSON IS DEAD AFTER A CAR VERSUS TRAIN COLLISION ON SIOUX CITY’S NORTHSIDE.
LT. MARK KIRKPATRICK OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS OFFICERS WERE CALLED TO THE ACCIDENT AT 31ST AND HIGHWAY 75 JUST AFTER 9 AM THIS (THURSDAY) MORNING.
KIRKPATRICK SAYS A MALE VICTIM WAS FOUND INSIDE THE CAR, WHICH WAS TRAVELING AT A HIGH RATE OF SPEED WHEN IT STRUCK THE TRAIN:
THE VICTIM WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.
HIS NAME HAS NOT BEEN RELEASED.
THE OFFICIAL CAUSE OF THE CRASH REMAINS UNDER INVESTIGATION.