ONE DEAD IN CAR VS TRAIN COLLISION

ONE PERSON IS DEAD AFTER A CAR VERSUS TRAIN COLLISION ON SIOUX CITY’S NORTHSIDE.
LT. MARK KIRKPATRICK OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS OFFICERS WERE CALLED TO THE ACCIDENT AT 31ST AND HIGHWAY 75 JUST AFTER 9 AM THIS (THURSDAY) MORNING.
OC….ACTUALLY HAPPENED. :13
KIRKPATRICK SAYS A MALE VICTIM WAS FOUND INSIDE THE CAR, WHICH WAS TRAVELING AT A HIGH RATE OF SPEED WHEN IT STRUCK THE TRAIN:
OC……….STILL INTACT. ;09
THE VICTIM WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.
HIS NAME HAS NOT BEEN RELEASED.
THE OFFICIAL CAUSE OF THE CRASH REMAINS UNDER INVESTIGATION.