ONE DEAD IN CAR VS TRAIN COLLISION

ONE DEAD IN CAR VS TRAIN COLLISION

By Woody Gottburg -
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ONE PERSON IS DEAD AFTER A CAR VERSUS TRAIN COLLISION ON SIOUX CITY’S NORTHSIDE.

LT. MARK KIRKPATRICK OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS OFFICERS WERE CALLED TO THE ACCIDENT AT 31ST AND HIGHWAY 75 JUST AFTER 9 AM THIS (THURSDAY) MORNING.


OC….ACTUALLY HAPPENED. :13

KIRKPATRICK SAYS A MALE VICTIM WAS FOUND INSIDE THE CAR, WHICH WAS TRAVELING AT A HIGH RATE OF SPEED WHEN IT STRUCK THE TRAIN:


OC……….STILL INTACT. ;09

THE VICTIM WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.

HIS NAME HAS NOT BEEN RELEASED.

THE OFFICIAL CAUSE OF THE CRASH REMAINS UNDER INVESTIGATION.

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