WEST 15TH HOUSE FIRE DEEMED SUSPICIOUS

THE SIOUX CITY POLICE AND FIRE DEPARTMENTS ARE INVESTIGATING A FIRE EARLY SUNDAY MORNING THAT SEVERELY DAMAGED A RED TAGGED HOME ON THE CITY’S WESTSIDE.
LT. RYAN COLLINS OF SIOUX CITY FIRE RESCUE SAYS THE HOUSE AT 1310 WEST 15TH STREET HAD FLAMES VISIBLE WHEN FIREFIGHTERS ARRIVED:
OC………OUR AERIAL LADDERS. ;20
COLLINS SAYS THE HOUSE WAS RED TAGGED IN MARCH AND HAD NO WORKING UTILITIES.
HE SAYS THE FIRE HAS BEEN DEEMED SUSPICIOUS FOR NOW:
OC……..CAN BE OBTAINED. :10
THERE IS ALSO A POTENTIAL DANGER TO THE PUBLIC AT THE BURNED STRUCTURE:
OC………..KEEP PEOPLE AWAY. ;18
NO INJURIES WERE REPORTED TO ANYONE DURING THAT FIRE.