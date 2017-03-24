CREATIVITY SIOUX CITY STYLE DEBUTS AT ART CENTER

CREATIVITY SIOUX CITY STYLE DEBUTS AT ART CENTER

By Woody Gottburg -
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SIOUX CITY’S ART CENTER IS DEBUTING AN EXHIBITION FEATURING SEVERAL LOCAL ARTISTS.

CURATOR TODD BEHRENS SAYS “CREATIVITY SIOUX CITY STYLE” OPENS SATURDAY:


OC………..AND DRAWING. ;20

THE EXHIBIT CELEBRATES THE ART CENTER’S 20TH ANNIVERSARY AND THE FEATURED ARTISTS COME FROM A VARIETY OF BACKGROUNDS:


OC….MORNINGSIDE PROFESSOR. :14

ONE PIECE IN PARTICULAR WILL CATCH YOUR EYE IMMEDIATELY, A WALL OF PAINTBRUSHES:


OC………I AM PAINTING. ;16

PAINTBRUSHES

SATURDAY’S OPENING RECEPTION IS FREE AND RUNS FROM 5PM UNTIL 7PM AT THE ART CENTER LOCATED AT 225 NEBRASKA STREET.

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