CREATIVITY SIOUX CITY STYLE DEBUTS AT ART CENTER

SIOUX CITY’S ART CENTER IS DEBUTING AN EXHIBITION FEATURING SEVERAL LOCAL ARTISTS.
CURATOR TODD BEHRENS SAYS “CREATIVITY SIOUX CITY STYLE” OPENS SATURDAY:
OC………..AND DRAWING. ;20
THE EXHIBIT CELEBRATES THE ART CENTER’S 20TH ANNIVERSARY AND THE FEATURED ARTISTS COME FROM A VARIETY OF BACKGROUNDS:
OC….MORNINGSIDE PROFESSOR. :14
ONE PIECE IN PARTICULAR WILL CATCH YOUR EYE IMMEDIATELY, A WALL OF PAINTBRUSHES:
OC………I AM PAINTING. ;16
SATURDAY’S OPENING RECEPTION IS FREE AND RUNS FROM 5PM UNTIL 7PM AT THE ART CENTER LOCATED AT 225 NEBRASKA STREET.