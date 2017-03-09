SUSPECT CHARGED IN FATAL ROLLOVER CRASH

AN OMAHA MAN HAS BEEN CHARGED FOR HIS ALLEGED ROLE IN A FATAL PURSUIT LAST NOVEMBER 11TH ON SIOUX CITY’S WESTSIDE.
24 YEAR OLD JERELL WILSON IS CHARGED WITH VEHICULAR HOMICIDE AND FELONY ELUDING.
COURT DOCUMENTS ALLEGE WILSON WAS DRIVING THE VEHICLE THAT A WOODBURY COUNTY DEPUTY TRIED TO PULL OVER FOR A REGISTRATION VIOLATION ON HAMILTON BOULEVARD.
THE VEHICLE SPED OFF AT 80 MILES AN HOUR, EVENTUALLY CRASHING INTO A RETAINING WALL AND ROLLING AT WEST THIRD AND ROSS.
A PASSENGER, 38 YEAR OLD DJUAN BEVERLY, DIED IN THE CRASH.
WILSON WAS INJURED AND TRANSPORTED TO MERCY MEDICAL CENTER.
HE TESTED POSITIVE FOR BOTH MARIJUANA AND OPIATES.
AUTHORITIES ALSO FOUND 29 BAGS OF MARIJUANA IN AND AROUND THE VEHICLE AT THE CRASH SITE.
WILSON IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $25-THOUSAND DOLLARS BOND.
Photo courtesy KMEG