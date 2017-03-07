I-R-G-C RENEWS HARD ROCK CASINO LICENSE

THE IOWA RACING AND GAMING COMMISSION APPROVED THE RENEWAL OF SIOUX CITY’S HARD ROCK HOTEL & CASINO LICENSE AT THEIR MONTHLY MEETING TUESDAY.
TODD MOYER, GENERAL MANAGER OF THE CASINO, TOLD THE I-R-G-C ABOUT WHAT THE HARD ROCK’S FINANCIAL IMPACT HAS BEEN IN THE COMMUNITY:
OC……..COUNTY CONTRIBUTIONS. ;19
MOYER TOLD THE COMMISSION THAT THE HARD ROCK BUYS FROM IOWA VENDORS WHENEVER POSSIBLE:
OC………QUALIFYING PURCHASES. ;09
THE HARD ROCK HAS HOSTED 470 SHOWS SINCE OPENING AND SOLD 220-THOUSAND TICKETS FOR THOSE EVENTS.
MOYER SAYS THE CASINO IS ALSO PROUD OF ITS HOTEL AND RESTAURANTS:
OC……HARD ROCK HOTEL. ;07
THE COMMISSION VOTE TO RENEW THE LICENSE WAS UNANIMOUS.