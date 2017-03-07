I-R-G-C RENEWS HARD ROCK CASINO LICENSE

I-R-G-C RENEWS HARD ROCK CASINO LICENSE

By Woody Gottburg -
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THE IOWA RACING AND GAMING COMMISSION APPROVED THE RENEWAL OF SIOUX CITY’S HARD ROCK HOTEL & CASINO LICENSE AT THEIR MONTHLY MEETING TUESDAY.

TODD MOYER, GENERAL MANAGER OF THE CASINO, TOLD THE I-R-G-C ABOUT WHAT THE HARD ROCK’S FINANCIAL IMPACT HAS BEEN IN THE COMMUNITY:


OC……..COUNTY CONTRIBUTIONS. ;19

MOYER TOLD THE COMMISSION THAT THE HARD ROCK BUYS FROM IOWA VENDORS WHENEVER POSSIBLE:


OC………QUALIFYING PURCHASES. ;09

THE HARD ROCK HAS HOSTED 470 SHOWS SINCE OPENING AND SOLD 220-THOUSAND TICKETS FOR THOSE EVENTS.

MOYER SAYS THE CASINO IS ALSO PROUD OF ITS HOTEL AND RESTAURANTS:


OC……HARD ROCK HOTEL. ;07

THE COMMISSION VOTE TO RENEW THE LICENSE WAS UNANIMOUS.

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