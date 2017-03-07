CITY WATER SUPPLY AGAIN SAFE TO DRINK

CITY WATER SUPPLY AGAIN SAFE TO DRINK

By Woody Gottburg -
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SIOUX CITY’S WATER SUPPLY IS BACK TO NORMAL AND SAFE TO DRINK FOLLOWING MONDAY AFTERNOON’S BOIL ORDER.

WATER PLANT SUPERINTENDENT BRAD PUETZ SAYS THE PROBLEM STARTED WHEN A VALVE FAILED AT THEIR MAIN PROCESSING PLANT:


OC……..ANY FURTHER ISSUES. ;12

PUETZ SAYS HIS STAFF DEALT WITH PROBLEM IMMEDIATELY WHEN THEY DISCOVERED THE VALVE FAILURE MONDAY MORNING.

THEY REPORTED IT TO THE DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES WHO LATER MANDATED THAT A BOIL WARNING BE ISSUED:


OC………A BOIL WARNING. ;25

PUETZ SAYS HIS STAFF BELIEVED THERE WOULD BE NO MAJOR ISSUES WITH THE WATER SUPPLY, BUT PUBLIC SAFETY COMES FIRST;


OC…RIGHT THING TO DO. ;12

RESIDENTS WERE ADVISED TO RUN THEIR FAUCETS FOR A COUPLE OF MINUTES AFTER THE BOIL ORDER EXPIRED TUESDAY MORNING AS AN ADDITIONAL PRECAUTION.

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