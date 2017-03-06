WANATEE TO BE SENTENCED APRIL 14TH

A SENTENCING DATE HAS BEEN SET FOR ELIAS WANATEE OF SIOUX CITY, WHO WAS CONVICTED OF SECOND DEGREE MURDER LAST FRIDAY BY A POTTAWATTAMIE COUNTY JURY IN COUNCIL BLUFFS.
JUDGE DUANE HOFFMEYER HAS SET SENTENCING FOR 1:30PM ON FRIDAY, APRIL 14TH, IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
WANATEE FACES UP TO 50 YEARS IN PRISON AFTER BEING FOUND GUILTY IN THE FATAL FEBRUARY, 2016 STABBING OF 50 YEAR OLD VERNON MACE OUTSIDE OF A HOME ON WEST FIRST STREET.
A MISTRIAL WAS DECLARED IN WANATEE’S FIRST TRIAL IN WOODBURY COUNTY LAST DECEMBER WHEN THAT JURY FAILED TO REACH A VERDICT IN THE CASE.
THE RE-TRIAL WAS MOVED TO COUNCIL BLUFFS ON A CHANGE OF VENUE ORDER.