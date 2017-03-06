POLICE HUNT FOR SUSPECTS IN TWO SUNDAY ROBBERIES

SIOUX CITY POLICE HAVE RELEASED MORE INFORMATION ABOUT A ROBBERY EARLY SUNDAY MORNING AT THE CENTRAL MART STORE ON HAMILTON BOULEVARD.
POLICE SAYS TWO SUSPECTS IN THEIR EARLY 20’S, A SIX FOOT TALL, 180 POUND BLACK MALE AND A 5’7″ 150 POUND BLACK FEMALE ENTERED THE BUSINESS, DISPLAYED A WEAPON AND DEMANDED MONEY.
THE TWO SUSPECTS THEN FLED ON FOOT.
NOBODY WAS INJURED IN THE ROBBERY.
ANYONE WITH INFORMATION ON THAT ROBBERY SHOULD CONTACT CRIMESTOPPERS AT 258-TIPS.
A SECOND APPARENTLY UNRELATED ROBBERY OCCURRED SUNDAY NIGHT AROUND 7:45PM AT ADVANCE AUTO PARTS ON 3129 GORDON DRIVE.
POLICE SAY A SIX FOOT TALL, 180 POUND WHITE MALE SUSPECT ENTERED THE STORE, DEMANDED MONEY, AND FLED ON FOOT.
THE SUSPECT WAS WEARING A BLACK HOODIE, A BLACK LEATHER JACKET AND BLUE JEANS.
HIS FACE WAS COVERED BY A MASK.
NO INJURIES WERE REPORTED.
ANYONE WITH INFORMATION ON THAT ROBBERY SHOULD CALL CRIMESTOPPERS AT 258-TIPS.