BANDITS PREPARE TO KICKOFF 2017 SEASON

THE SIOUX CITY BANDITS ARE PREPARING TO KICKOFF THEIR 2017 SEASON IN THE CHAMPIONS INDOOR FOOTBALL LEAGUE.
THE BANDITS PLAY A PRE-SEASON GAME SATURDAY AT THE TYSON EVENTS CENTER AGAINST THE FIRST CITY CALVARY FROM LEAVENWORTH KANSAS.
SIOUX CITY FINISHED 7-6 LAST YEAR AND COACH ERV STROHBEEN SAYS HE HAS A GOOD MIX OF VETERANS AND ROOKIES COMING IN TO COMPETE:
OC…..THIS THING ROLLING. ;21
ONE OF THE NEW PLAYERS WILL BE UNDER CENTER AS THE BANDITS’ STARTING QUARTERBACK:
OC……..TO SEE HIM. ;28
STROHBEEN SAYS HE EXPECTS THE BANDITS OFFENSE TO BE HIGH SCORING THIS SEASON.
KICKOFF SATURDAY NIGHT WILL BE AT 7:05 AT THE TYSON EVENTS CENTER.