NEBRASKA LAUNCHES ANTI OPIOID DRUG ABUSE CAMPAIGN

NEBRASKA LAUNCHES ANTI OPIOID DRUG ABUSE CAMPAIGN

By Woody Gottburg -
32
SHARE

THE STATE OF NEBRASKA HAS LAUNCHED A NEW CAMPAIGN TO BATTLE THE INCREASE IN OPIOID DRUG ABUSE.

GOVERNOR PETE RICKETTS SAYS OPIOID ABUSE IS A “PLAGUE CROSSING OUR COUNTRY”:


OC…….TO OPIOID ABUSE. ;16

THE STATE HELD A SUMMIT ON COMBATTING OPIOID ABUSE LAST FALL AND MONDAY ANNOUNCED THE START OF A PUBLIC AWARENESS CAMPAIGN ON THE DANGERS OF THE DRUGS.

STATE ATTORNEY GENERAL DOUG PETERSON SAYS THE CAMPAIGN IS CALLED “DOSE OF REALITY”, PREVENT PRESCRIPTION PAINKILLER ABUSE IN NEBRASKA:


OC………IMPORTANCE OF PREVENTION. ;15

THE NEBRASKA BROADCASTER ASSOCIATION AND THE NEBRASKA PRESS ASSOCIATION HAVE COMMITTED TO PARTNER IN THE EFFORT BY CARRYING PREVENTION MESSAGES OVER THE NEXT 52 WEEKS.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR