WINTER STORM WARNING FOR SIOUXLAND

WINTER STORM WARNING FOR SIOUXLAND

By Woody Gottburg -
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SIOUX FALLS HAS ISSUED A WINTER
STORM WARNING FOR HEAVY SNOW, WHICH IS IN EFFECT FROM 6 AM
TUESDAY TO NOON CST WEDNESDAY. THE WINTER STORM WATCH IS NO LONGER
IN EFFECT.


* TIMING...SNOW WILL FALL ALL DAY TUESDAY BEFORE TAPERING OFF ON
  WEDNESDAY MORNING. THE HEAVIEST SNOW WILL FALL ON TUESDAY
  AFTERNOON AND EVENING.

* SNOW ACCUMULATIONS...TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 8 TO 10 INCHES
  ARE POSSIBLE...WITH ISOLATED AMOUNTS UP TO 12".

* WINDS / VISIBILITIES...SIGNIFICANT REDUCTIONS IN VISIBILITY
  ARE POSSIBLE IN THE FALLING SNOW...AND ALSO IN BLOWING SNOW AS
  NORTHERLY WINDS INCREASE TO 20 TO 30 MPH WITH OCCASIONAL GUSTS
  OVER 30 MPH TUESDAY NIGHT.

* IMPACTS...PLAN ON DIFFICULT DRIVING CONDITIONS TUESDAY...
  INCLUDING DURING THE TUESDAY EVENING COMMUTE...AS ROADS WILL
  BECOME SNOW COVERED QUICKLY.

* ACCUMULATIONS...8 TO 10 INCHES WITH ISOLATED AMOUNTS UP TO 12"

* WIND AND VISIBILITY...NORTH WIND 20 TO 30 MPH WITH GUSTS OVER 30
  MPH.

* WIND CHILL VALUES...10 TO 15 ABOVE ZERO.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER STORM WARNING FOR HEAVY SNOW AND BLOWING SNOW MEANS
SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE EXPECTED OR OCCURRING.
SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW ARE FORECAST THAT WILL MAKE TRAVEL
DANGEROUS...AND VISIBILITIES WILL BE LIMITED FURTHER DUE TO STRONG
WINDS BLOWING SNOW AROUND.  ONLY TRAVEL IN AN EMERGENCY.  IF YOU
MUST TRAVEL...KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT...FOOD...AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.

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