SMITH LOOKS BACK ON COUNTY BOARD SERVICE

SMITH LOOKS BACK ON COUNTY BOARD SERVICE

By Woody Gottburg -
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JACKIE SMITH AND MARK MONSON ATTENDED THEIR FINAL WOODBURY COUNTY BOARD OF SUPERVISORS MEETING TUESDAY AFTERNOON.

BOTH WERE DEFEATED IN BIDS TO BE RE-ELECTED TO THE BOARD IN NOVEMBER.

SMITH SERVED THE LAST EIGHT YEARS AND SAYS SHE’S ENJOYED HER TIME SERVING THE COUNTY’S RESIDENTS:


OC……..LIFE GOES ON. ;20

SMITH’S FAMILY HAS BEEN INVOLVED IN THE LOCAL DEMOCRATIC PARTY FOR YEARS, BUT SHE’S NOT SURE YET WHAT’S NEXT FOR HER:


OC…….. FORM THAT WILL TAKE. ;20

smith-jackie

SMITH CHAIRED THE BOARD DURING THE CF INDUSTRIES EXPANSION AND IS PROUD OF OTHER ACCOMPLISHMENTS TOO:


OC………GOOD FEEDBACK. ;18

MARK MONSON WILL CONTINUE AS PRESIDENT OF MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT, THE NON PROFIT LICENSE HOLDER OF THE HARD ROCK HOTEL AND CASINO.

MONSON CHAIRMAN

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